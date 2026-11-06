Oyster Enterprises II Acquisition A vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Oyster Enterprises II Acquisition A hat sich am 04.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,07 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,080 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at