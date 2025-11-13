Ozak Gayrimenkul Yatirim Ortakligi: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Ozak Gayrimenkul Yatirim Ortakligi äußerte sich am 10.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,74 TRY präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,970 TRY je Aktie in den Büchern gestanden.

Ozak Gayrimenkul Yatirim Ortakligi hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,46 Milliarden TRY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 69,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,45 Milliarden TRY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at