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20.08.2026 06:31:29
Ozak Gayrimenkul Yatirim Ortakligi stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Ozak Gayrimenkul Yatirim Ortakligi lud am 17.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,74 TRY beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,280 TRY je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,15 Milliarden TRY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 26,38 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Ozak Gayrimenkul Yatirim Ortakligi einen Umsatz von 910,7 Millionen TRY eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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