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14.05.2026 06:31:29
Ozderici Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Ozderici Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS hat am 11.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,01 TRY beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,010 TRY je Aktie in den Büchern gestanden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 85,07 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 72,1 Millionen TRY umgesetzt, gegenüber 39,0 Millionen TRY im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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