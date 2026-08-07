Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
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07.08.2026 13:18:42
Ozempic For $50 a Month? Amazon Pharmacy Rolls Out Cheap Weight-Loss Drugs for Medicare Patients
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Nachrichten zu Amazon
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07.08.26
|Zuversicht in New York: Dow Jones verbucht am Mittag Gewinne (finanzen.at)
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07.08.26
|NYSE-Handel: Dow Jones verbucht zum Start Gewinne (finanzen.at)
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06.08.26
|NYSE-Handel Dow Jones schwächelt (finanzen.at)
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05.08.26
|Dow Jones aktuell: Dow Jones schlussendlich im Plus (finanzen.at)
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05.08.26
|Freundlicher Handel: nachmittags Pluszeichen im Dow Jones (finanzen.at)
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05.08.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Börsianer lassen Dow Jones steigen (finanzen.at)
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04.08.26
|NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 springt schlussendlich kräftig an (finanzen.at)
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04.08.26
|NYSE-Handel: Dow Jones zeigt sich zum Handelsende fester (finanzen.at)
Analysen zu Amazon
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|UBS AG
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|DZ BANK
|31.07.26
|Amazon Outperform
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|JP Morgan Chase & Co.
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Börse aktuell - Live TickerATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.