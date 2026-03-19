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19.03.2026 05:00:11
Ozempic Is About to Go Generic in India, China and Canada
In India, China and several other nations, Novo Nordisk is on the verge of losing patent protection for its blockbuster weight loss drug, opening the door for cheaper competing versions.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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