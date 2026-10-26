GAR Aktie
WKN DE: A2JGMN / ISIN: CA3609291032
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26.10.2026 10:17:00
Ozempic-Krise der Fast-Food-Industrie: Was verkauft man Menschen, die gar nicht essen wollen?
Jeder achte Amerikaner ist auf Ozempic oder ähnlichen Medikamenten. Diese Menschen wollen jetzt anders essen; das Erfolgs-Rezept »Zucker, Salz und Fett« funktioniert nicht mehr. Langsam stellt sich die Industrie darauf ein.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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