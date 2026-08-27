Novo Nordisk Aktie
WKN: 866931 / ISIN: US6701002056
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27.08.2026 10:37:00
Ozempic maker Novo Nordisk downgraded to sell after 70% stock-price dive from peak
While Ozempic maker Novo Nordisk has fallen on tough times, Wall Street analysts have still been reluctant to advise investors to sell the stock, until Deutsche Bank lowered the boom on Thursday.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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