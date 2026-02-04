Novo Nordisk Aktie
WKN DE: A3EU6F / ISIN: DK0062498333
|
04.02.2026 12:52:14
Ozempic Maker Novo Nordisk Flags Declining Sales In 2026
This article Ozempic Maker Novo Nordisk Flags Declining Sales In 2026 originally appeared on Benzinga.com.
Nachrichten zu Novo Nordisk
|
05.02.26
|Schwache Performance in Europa: STOXX 50 beendet den Handel mit Verlusten (finanzen.at)
|
05.02.26
|Novo Nordisk hits out at rival Hims & Hers over cheaper weight-loss pill (Financial Times)
|
04.02.26
|Novo Nordisk is the biggest loser in the weight-loss duopoly (Financial Times)
|
04.02.26
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 zum Ende des Mittwochshandels in Rot (finanzen.at)
|
04.02.26
|Novo Nordisk: Hersteller von Abnehmspritzen sieht mageren Zeiten entgegen (Spiegel Online)
|
03.02.26
|Ausblick: Novo Nordisk zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
03.02.26
|Novo Nordisk’s shares tumble after sales warning as gap widens with Eli Lilly (Financial Times)
|
29.01.26
|Börse Europa: STOXX 50 letztendlich leichter (finanzen.at)
Analysen zu Novo Nordisk
|05.02.26
|Novo Nordisk Buy
|Deutsche Bank AG
|05.02.26
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|03.02.26
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.02.26
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.02.26
|Novo Nordisk Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|Novo Nordisk (spons. ADRs)
|36,75
|-8,24%
|Novo Nordisk
|37,06
|-7,86%
