Novo Nordisk Aktie
WKN DE: A3EU6F / ISIN: DK0062498333
|
10.03.2026 10:48:00
Ozempic maker Novo Nordisk gets another downgrade. The end’s in sight for its duopoly status, says TD Cowen.
Novo Nordisk on Tuesday received a broker downgrade, with the analysts arguing that its status as a duopoly in both diabetes and weight loss are under threat.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Novo Nordisk
|
17:58
|Aufschläge in Europa: STOXX 50 präsentiert sich zum Ende des Dienstagshandels fester (finanzen.at)
|
09.03.26
|Montagshandel in Europa: STOXX 50 zum Handelsende schwächer (finanzen.at)
|
09.03.26
|Hims shares shoot up after weight-loss drug deal with Novo Nordisk (Financial Times)
|
04.03.26
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 zum Ende des Mittwochshandels mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
02.03.26
|Novo Nordisk tätigt massive Investition in Irland - Auswirkungen auf die Aktie (finanzen.at)
|
25.02.26
|Börse Europa in Grün: STOXX 50 schlussendlich im Plus (finanzen.at)
|
25.02.26
|Novo Nordisk Foundation backs quantum computing and life sciences beyond Denmark (Financial Times)
|
24.02.26
|Zuversicht in Europa: STOXX 50 präsentiert sich letztendlich fester (finanzen.at)