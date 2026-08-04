Novo Nordisk Aktie
WKN DE: A3EU6F / ISIN: DK0062498333
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04.08.2026 20:38:07
Ozempic Maker Novo Nordisk Raises Outlook but Sales Fall on Tough Comparison, Stock Tanks
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