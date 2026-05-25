Ozop Energy Solutions verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Ozop Energy Solutions gab am 22.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 50,0 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 0,0 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 0,1 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at