Ozu: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Ozu hat am 09.01.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 22,77 JPY gegenüber 13,94 JPY im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde auf 2,80 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,74 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

