Ozu: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Ozu hat am 10.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.05.2026 – vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 12,66 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3,31 JPY je Aktie generiert.

Im abgelaufenen Quartal hat Ozu 2,65 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 9,16 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,43 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 72,57 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 48,64 JPY erwirtschaftet worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 5,08 Prozent auf 10,74 Milliarden JPY aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 10,22 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at