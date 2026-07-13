|
13.07.2026 06:31:29
Ozu: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Ozu hat am 10.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.05.2026 – vorgestellt.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 12,66 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3,31 JPY je Aktie generiert.
Im abgelaufenen Quartal hat Ozu 2,65 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 9,16 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,43 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 72,57 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 48,64 JPY erwirtschaftet worden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 5,08 Prozent auf 10,74 Milliarden JPY aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 10,22 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht etwas fester ins Wochenende -- DAX schlussendllich etwas schwächer -- US-Börsen ziehen an -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich mit positiven Vorzeichen
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Freitag etwas höher. Der deutsche Aktienmarkt tendierte leicht nach unten. Die Wall Street bewegte sich auf grünem Terrain. Die Anleger in Asien griffen am Freitag mehrheitlich zu.