Ozu informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Ozu lud am 08.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.08.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 36,08 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 19,52 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Ozu im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,04 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,96 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 2,67 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at