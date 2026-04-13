Ozu vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Ozu hat am 10.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 28.02.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 17,62 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 9,23 JPY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,61 Milliarden JPY – ein Plus von 5,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Ozu 2,47 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at