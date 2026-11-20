Procter & Gamble Aktie
WKN: 852062 / ISIN: US7427181091
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20.11.2026 06:17:03
P&G Plans To Cut Up To 30% Jobs By 2030; Sees Up To $10 Bln In Productivity Savings
(RTTNews) - Consumer goods giant Procter & Gamble Co. (PG) announced its plans for up to $10 billion in productivity savings from ?fiscal years 2027-2030.
As part of the cost savings target, the company aims for up to $1.8 billion in annual productivity savings and a ?20% to 30% reduction in product supply workforce, including contractors, by 2030.
The job cuts are in line with the firm's ongoing effort to lower supply-chain costs.
In its Investor Day on Thursday, the firm also maintained fiscal 2027 forecast for net sales growth of 2 to 4 percent and organic sales growth of 1 to 3 percent.
In the overnight activity on the NYSE, the shares were gaining around 0.30 percent at $168.35, after closing Thursday's regular trading 1.43% lower.
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