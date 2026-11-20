(RTTNews) - Consumer goods giant Procter & Gamble Co. (PG) announced its plans for up to $10 billion in productivity savings from ?fiscal years 2027-2030.

As part of the cost savings target, the company aims for up to $1.8 billion in annual productivity savings and a ?20% to 30% reduction in product supply workforce, including contractors, by 2030.

The job cuts are in line with the firm's ongoing effort to lower supply-chain costs.

In its Investor Day on Thursday, the firm also maintained fiscal 2027 forecast for net sales growth of 2 to 4 percent and organic sales growth of 1 to 3 percent.

In the overnight activity on the NYSE, the shares were gaining around 0.30 percent at $168.35, after closing Thursday's regular trading 1.43% lower.