Keep Aktie
WKN DE: A3D1CX / ISIN: KYG5244R1083
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04.10.2026 11:01:02
P.&G.’s Chief on Whether Brand Loyalty Is Enough When Prices Keep Climbing
Procter & Gamble’s new boss, Shailesh Jejurikar, talks about how the company is thinking about higher costs, what gets passed on to consumers and how A.I. helps it compete.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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