Founder Aktie
WKN: 936949 / ISIN: BMG3654D1074
|
21.03.2026 06:00:09
P. Louise founder: ‘When you come from the bottom you have nothing to lose’
Self-taught make-up artist Paige Louise Williams has turned her beauty business into one of the UK’s fastest growingWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!