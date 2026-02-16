|
16.02.2026 06:31:31
P A M Transportation Services: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
P A M Transportation Services hat am 13.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 1,40 USD gegenüber -1,450 USD im Vorjahresquartal verkündet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat P A M Transportation Services in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 15,14 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 141,3 Millionen USD im Vergleich zu 166,5 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 2,480 USD. Im Vorjahr hatten -1,450 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Mit einem Umsatz von 598,06 Millionen USD, gegenüber 714,65 Millionen USD im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 16,31 Prozent präsentiert.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX fester -- DAX kämpft um 25.000-Punkte-Marke -- Märkte in Fernost letztlich uneins - Feiertag in Shanghai
Der heimische Aktienmarkt legt zu, während das deutsche Börsenbarometer seitwärts tendiert. Die wichtigsten asiatischen Indizes stiegen uneinheitlich in die neue Handelswoche ein.