P A M Transportation Services: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

P A M Transportation Services hat am 13.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 1,40 USD gegenüber -1,450 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat P A M Transportation Services in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 15,14 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 141,3 Millionen USD im Vergleich zu 166,5 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 2,480 USD. Im Vorjahr hatten -1,450 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 598,06 Millionen USD, gegenüber 714,65 Millionen USD im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 16,31 Prozent präsentiert.

ATX fester -- DAX kämpft um 25.000-Punkte-Marke -- Märkte in Fernost letztlich uneins - Feiertag in Shanghai
Der heimische Aktienmarkt legt zu, während das deutsche Börsenbarometer seitwärts tendiert. Die wichtigsten asiatischen Indizes stiegen uneinheitlich in die neue Handelswoche ein.
