P A M Transportation Services: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

P A M Transportation Services hat am 04.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,36 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,460 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal hat P A M Transportation Services mit einem Umsatz von insgesamt 164,7 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 151,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 8,95 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at