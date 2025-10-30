P A M Transportation Services gewährte Anlegern Blick in die Bücher

P A M Transportation Services hat am 28.10.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,27 USD gegenüber 0,110 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 17,70 Prozent auf 150,3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte P A M Transportation Services 182,6 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at