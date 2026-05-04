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04.05.2026 06:31:29
P A M Transportation Services legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
P A M Transportation Services hat am 01.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 8,66 Prozent auf 141,9 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 155,3 Millionen USD gelegen.
Redaktion finanzen.at
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