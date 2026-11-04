P A M Transportation Services legte Quartalsergebnis vor

P A M Transportation Services hat am 02.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,38 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,270 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 162,6 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 150,3 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at