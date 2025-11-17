P G Foils gewährte Anlegern Blick in die Bücher

P G Foils lud am 14.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 6,82 INR gegenüber 5,81 INR im Vorjahresquartal verkündet.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 26,66 Prozent auf 735,5 Millionen INR. Im Vorjahresviertel hatte P G Foils 1,00 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at