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29.07.2026 06:31:29
P N Gadgil Jewellers: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
P N Gadgil Jewellers ließ sich am 27.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat P N Gadgil Jewellers die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 7,76 INR. Im Vorjahresviertel waren 5,11 INR je Aktie erzielt worden.
Das vergangene Quartal hat P N Gadgil Jewellers mit einem Umsatz von insgesamt 24,13 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17,15 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 40,73 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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