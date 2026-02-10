P N Gadgil Jewellers gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

P N Gadgil Jewellers hat am 09.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 12,59 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte P N Gadgil Jewellers ein EPS von 6,34 INR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 33,03 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 35,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 24,36 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at