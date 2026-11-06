P10 A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

P10 A hat am 04.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,08 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte P10 A 0,020 USD je Aktie verdient.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 17,11 Prozent auf 88,9 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 75,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at