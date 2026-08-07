P10 A öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

P10 A äußerte sich am 05.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 0,06 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte P10 A 0,030 USD je Aktie verdient.

Der Umsatz lag bei 80,9 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 11,29 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 72,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at