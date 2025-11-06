Praxair Aktie
P10, Inc. Q3 Profit Increases, Beats Estimates
(RTTNews) - P10, Inc. (PX) reported earnings for its third quarter that Increased from last year and beat the Street estimates.
The company's earnings totaled $3.03 million, or $0.02 per share. This compares with $1.33 million, or $0.01 per share, last year.
Excluding items, P10, Inc. reported adjusted earnings of $0.24 per share for the period.
Analysts on average had expected the company to earn $0.23 per share. Analysts' estimates typically exclude special items.
The company's revenue for the period rose 2.3% to $75.93 million from $74.24 million last year.
P10, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $3.03 Mln. vs. $1.33 Mln. last year. -EPS: $0.02 vs. $0.01 last year. -Revenue: $75.93 Mln vs. $74.24 Mln last year.
