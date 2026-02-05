Praxair Aktie
WKN: 884364 / ISIN: US74005P1049
|
05.02.2026 14:18:17
P10 To Buy Stellus Capital Management For Initial Consideration Of $250 Mln
(RTTNews) - P10, Inc. (PX), Thursday announced the decision to acquire Stellus Capital Management, LLC, a U.S. direct lender, for an initial purchase price of $250 million, which consists of $125 million in cash and $125 million in the company's units.
The company expects to finance the cash portion of the initial consideration with a mix of cash-on-hand and by drawing on P10's revolving credit facility.
The deal underscores P10's expansion into middle and lower-middle market, expecting to create the potential for new opportunities across the firm.
The transaction is expected to close in mid-2026.
In the pre-market hours, PX is trading at $10.35, down 1.43 percent on the New York Stock Exchange.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Nachrichten zu Praxair Inc.
Analysen zu Praxair Inc.
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.