Safety Income and Growth Aktie
WKN DE: A2DTYA / ISIN: US78649D1046
|
11.03.2026 20:13:03
P2 Capital Partners Buys Another $8 Million of Dividend King MSA Safety
P2 Capital Partners, LLC disclosed in its SEC filing dated Feb. 17, 2026, that it purchased 49,332 additional shares of MSA Safety (NYSE:MSA) during the fourth quarter of 2025. The estimated value of this transaction was $8.03 million, based on the average closing price for the period. The quarter-end position value increased by $6.27 million, reflecting both new purchases and underlying stock price changes.The fund’s latest buy lifted MSA Safety to 7.62% of 13F reportable assets, but the holding remains outside its top five positions.As of March 11, 2026, shares of MSA Safety were priced at $183.87, up 18.27% over the past year, underperforming the S&P 500 by 2 percentage points.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Safety Income and Growth Inc Registered Shs
Analysen zu MSA Safety Inc 4 1-2 % Pfd Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Capital Partners S.A.
|3,76
|-5,76%
|MSA Safety Inc 4 1-2 % Pfd Shs
|36,00
|-20,00%
|MSA Safety Inc
|154,00
|-1,28%