WKN DE: A2DTYA / ISIN: US78649D1046

11.03.2026 20:13:03

P2 Capital Partners Buys Another $8 Million of Dividend King MSA Safety

P2 Capital Partners, LLC disclosed in its SEC filing dated Feb. 17, 2026, that it purchased 49,332 additional shares of MSA Safety (NYSE:MSA) during the fourth quarter of 2025. The estimated value of this transaction was $8.03 million, based on the average closing price for the period. The quarter-end position value increased by $6.27 million, reflecting both new purchases and underlying stock price changes.The fund's latest buy lifted MSA Safety to 7.62% of 13F reportable assets, but the holding remains outside its top five positions.As of March 11, 2026, shares of MSA Safety were priced at $183.87, up 18.27% over the past year, underperforming the S&P 500 by 2 percentage points.
Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX kaum bewegt erwartet -- Asiens Börsen in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt dürften sich am Freitag kaum vom Fleck bewegen. An den asisatischen Börsen dominieren zum Wochenende die Bären.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

