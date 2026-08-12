P3 Health Partners A stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

P3 Health Partners A hat am 10.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,63 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -6,230 USD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz wurden 386,4 Millionen USD gegenüber 355,8 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at