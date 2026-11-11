P3 Health Partners A vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

P3 Health Partners A hat am 09.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,07 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten -9,670 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat P3 Health Partners A mit einem Umsatz von insgesamt 396,3 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 345,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 14,80 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at