ProSiebenSat.1 Media Aktie
WKN DE: PSM777 / ISIN: DE000PSM7770
|Schwache Zahlen
|
02.02.2026 20:18:00
P7S1-Aktie tiefer: ProSiebenSat.1 verfehlt Ebitda-Ziel - Werbemarkt bleibt Belastungsfaktor
Die Ergebnisentwicklung reflektiere das herausfordernde Marktumfeld in Deutschland, hieß es in der Mitteilung weiter. Es sei weiterhin durch einen branchenweiten Rückgang der Investitionen in TV-Werbung geprägt. Dies habe sich auch im vierten Quartal, dem für das Unternehmen wichtigsten Quartal, belastend auf das TV-Werbegeschäft von ProSiebenSat.1 ausgewirkt. Der Umsatz sank bereinigt um Währungseffekte und Portfolioveränderungen um zwei Prozent auf 3,68 Milliarden Euro. Experten hatten mit etwas mehr gerechnet. Erfreulich war, dass die Netto-Finanzverschuldung von 1,51 Milliarden Euro 2024 auf 1,34 Milliarden Euro reduziert wurde. Das gesamte Zahlenwerk will ProSiebenSat.1 am 26. März vorstellen.
Auf Tradegate verliert die ProSiebenSat.1-Aktie 0,40 Prozent.
UNTERFÖHRING (dpa-AFX)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu ProSiebenSat.1 Media SE
|
19:42
|EQS-Adhoc: ProSiebenSat.1 publishes preliminary figures for financial year 2025 (EQS Group)
|
19:42
|EQS-Adhoc: ProSiebenSat.1 veröffentlicht vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2025 (EQS Group)
|
30.01.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: Schlussendlich Gewinne im SDAX (finanzen.at)
|
30.01.26
|Minuszeichen in Frankfurt: Das macht der SDAX aktuell (finanzen.at)
|
23.01.26
|SDAX-Handel aktuell: SDAX beendet die Freitagssitzung in der Verlustzone (finanzen.at)
|
23.01.26
|ProSiebenSat.1-Aktien klettern gen 5-Euro-Hürde (dpa-AFX)
|
23.01.26
|Börse Frankfurt in Rot: SDAX verbucht Abschläge (finanzen.at)
|
23.01.26
|Schwacher Handel: SDAX präsentiert sich mittags leichter (finanzen.at)