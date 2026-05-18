18.05.2026 06:31:29

PA legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

PA lud am 15.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,76 JPY. Im Vorjahresviertel hatte PA 0,230 JPY je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 535,0 Millionen JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,83 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte PA einen Umsatz von 491,6 Millionen JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at

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