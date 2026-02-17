|
PA zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
PA veröffentlichte am 16.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,78 JPY, nach 3,52 JPY im Vorjahresvergleich.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,46 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 497,4 Millionen JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 480,7 Millionen JPY in den Büchern gestanden.
Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 8,92 JPY je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei PA ein Gewinn pro Aktie von 6,83 JPY in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 2,02 Milliarden JPY gegenüber 1,88 Milliarden JPY im Vorjahr ausgewiesen.
