Paccar Aktie
WKN: 861114 / ISIN: US6937181088
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28.10.2026 04:31:49
PACCAR: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third-quarter 2026 earnings call, held on Oct. 27, 2026, PACCAR (NASDAQ:PCAR) reported revenue of $7.94 billion and net income of $847.5 million, marking 19% revenue growth and 44% profit growth compared to the prior-year period. PACCAR Parts, the company's aftermarket component division, generated record quarterly revenues of $1.78 billion as the truck maker expands higher-margin software and service solutions.
Three things management said stand out.
Management launched PACCAR Connect, a connected vehicle technology platform that integrates fleet telematics (remote vehicle tracking), electronic driver logs, and factory applications. The integrated system provides the company with a direct digital link to customer fleets while creating opportunities to sell proprietary software subscriptions.
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