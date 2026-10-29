Paccar: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Paccar lud am 27.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 1,61 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Paccar 1,12 USD je Aktie verdient.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Paccar in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18,98 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 7,94 Milliarden USD im Vergleich zu 6,67 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Für das Quartal hatten Analysten im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,61 USD gerechnet. Den Umsatz hatten sie bei 7,48 Milliarden USD gesehen.

Redaktion finanzen.at