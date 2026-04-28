Paccar Aktie
WKN: 861114 / ISIN: US6937181088
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28.04.2026 14:07:09
Paccar Inc. Reveals Climb In Q1 Profit
(RTTNews) - Paccar Inc. (PCAR) reported earnings for its first quarter that Increases, from the same period last year
The company's bottom line came in at $605.3 million, or $1.15 per share. This compares with $505.1 million, or $0.96 per share, last year.
Excluding items, Paccar Inc. reported adjusted earnings of $769.6 million or $1.46 per share for the period.
The company's revenue for the period fell 9.8% to $6.23 billion from $6.91 billion last year.
Paccar Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $605.3 Mln. vs. $505.1 Mln. last year. -EPS: $1.15 vs. $0.96 last year. -Revenue: $6.23 Bln vs. $6.91 Bln last year.
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