Paccar Inc. Reveals Increase In Q2 Profit

(RTTNews) - Paccar Inc. (PCAR) reported earnings for its second quarter that Increased, from the same period last year

The company's bottom line totaled $752.0 million, or $1.43 per share. This compares with $723.8 million, or $1.37 per share, last year.

The company's revenue for the period rose 0.5% to $6.997 billion from $6.962 billion last year.

Paccar Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $752.0 Mln. vs. $723.8 Mln. last year. -EPS: $1.43 vs. $1.37 last year. -Revenue: $6.997 Bln vs. $6.962 Bln last year.