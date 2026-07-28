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Paccar Aktie

Paccar für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 861114 / ISIN: US6937181088

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28.07.2026 14:23:45

Paccar Inc. Reveals Increase In Q2 Profit

(RTTNews) - Paccar Inc. (PCAR) reported earnings for its second quarter that Increased, from the same period last year

The company's bottom line totaled $752.0 million, or $1.43 per share. This compares with $723.8 million, or $1.37 per share, last year.

The company's revenue for the period rose 0.5% to $6.997 billion from $6.962 billion last year.

Paccar Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $752.0 Mln. vs. $723.8 Mln. last year. -EPS: $1.43 vs. $1.37 last year. -Revenue: $6.997 Bln vs. $6.962 Bln last year.

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