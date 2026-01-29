Paccar: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Paccar stellte am 27.01.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS belief sich auf 1,06 USD gegenüber 1,66 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 13,63 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 6,82 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7,90 Milliarden USD umgesetzt.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 4,51 USD präsentiert. Im Vorjahr hatte Paccar ein EPS von 7,90 USD je Aktie vermeldet.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Paccar mit einem Umsatz von insgesamt 28,44 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 33,65 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um -15,47 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at