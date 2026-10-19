Paccar Aktie
WKN: 861114 / ISIN: US6937181088
|
19.10.2026 21:29:00
PACCAR Unveils PACCAR Connect For Kenworth And Peterbilt Class 8 Trucks
(RTTNews) - On Monday, PACCAR Inc (PCAR) announced PACCAR Connect, a factory-integrated platform combining telematics, driver productivity tools and fleet applications for Kenworth and Peterbilt Class 8 trucks. The platform was unveiled at the ATA's 2026 Management Conference & Exhibition and will be available across both brands in early 2027.
PACCAR Connect combines vehicle functions and fleet apps through a touchscreen display. Covered by the factory warranty, it reduces the need for aftermarket devices and gives fleets and owner-operators greater flexibility in managing services.
The PACCAR Connect Portal helps fleet managers monitor vehicle health, diagnostics, mileage, location, warranties and idle time. Features include an HD touchscreen, voice assistant, support for up to eight cameras, Bluetooth, Apple CarPlay and driver support apps.
On the Nasdaq, the shares were trading 1.84 percent down at $108.79.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Paccar Inc.
|
19.10.26
|Börse New York in Grün: NASDAQ 100 letztendlich mit Gewinnen (finanzen.at)
|
19.10.26
|Handel in New York: Gewinne im NASDAQ 100 (finanzen.at)
|
13.10.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Paccar-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Paccar-Investment von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
|
13.10.26
|Erste Schätzungen: Paccar mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
06.10.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Paccar-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Paccar-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
29.09.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Paccar-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Paccar-Investment von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
|
22.09.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Paccar-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Paccar von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
21.09.26
|NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 am Mittag in der Gewinnzone (finanzen.at)
Analysen zu Paccar Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Paccar Inc.
|96,16
|-0,51%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX rutscht zum Wochenstart ab -- DAX beendet Handel ebenfalls schwächer -- US-Börsen schließen uneinheitlich -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich mit Verlusten. Schwach präsentierte sich auch der deutsche Aktienmarkt. An der Wall Street ging es uneinheitlich zu. Unterschiedlich zeigten sich die größten Märkte in Fernost zum Wochenstart.