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29.10.2026 06:31:29
Paccar verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Paccar hat am 27.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie lag bei 804,90 ARS. Im Vorjahresviertel waren 495,98 ARS je Aktie erzielt worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Paccar im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 34,32 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 11 903,40 Milliarden ARS. Im Vorjahresviertel waren 8 862,17 Milliarden ARS in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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