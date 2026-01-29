Paccar vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Paccar hat am 27.01.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 507,76 ARS. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 552,98 ARS je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz wurden 9 802,00 Milliarden ARS gegenüber 7 892,56 Milliarden ARS im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 1872,29 ARS ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 2411,25 ARS je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 14,97 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 35 426,22 Milliarden ARS ausgewiesen. Im Vorjahr waren 30 814,01 Milliarden ARS in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at