Paccar: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Paccar hat am 28.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 671,58 ARS beziffert. Ein Jahr zuvor waren 524,58 ARS je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 23,35 Prozent auf 10 632,73 Milliarden ARS aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8 619,69 Milliarden ARS in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at