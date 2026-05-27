Pace Digitek verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Pace Digitek hat am 25.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 15,11 INR beziffert. Im Vorjahr waren 15,00 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Pace Digitek 26,41 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,30 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 24,39 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at