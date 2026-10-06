Pacific Biosciences of California Aktie

Pacific Biosciences of California für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1C3EQ / ISIN: US69404D1081

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
06.10.2026 16:20:21

Pacific Biosciences Collaborates With TychoBio For AI-powered RNA Data Creation; Shares Up

(RTTNews) - On Tuesday, Pacific Biosciences of California, Inc. (PACB), a developer of advanced sequencing technologies, and TychoBio, an AI drug discovery company, announced a collaboration to generate full-length RNA data to train AI models for designing RNA therapies.

TychoBio plans to use PacBio's HiFi and Kinnex long-read RNA sequencing technologies to analyze more than 10,000 samples. The data will link the design of steric blocking antisense oligonucleotides (SBOs) to their effects on RNA across the transcriptome. The companies also plan to expand the approach to siRNA and other RNA-targeting drugs.

TychoBio will test RNA therapies and use PacBio sequencing to measure their effects on the transcriptome across different cell types. This data will train models to predict treatment effectiveness, duration, and potential unintended effects, helping improve understanding of SBOs and accelerate the development of safer, more effective RNA therapies.

On the Nasdaq, the shares were trading 4.01 percent down at $2.7550.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Pacific Biosciences of California Inc

mehr Nachrichten

Analysen zu Pacific Biosciences of California Inc

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Pacific Biosciences of California Inc 3,06 18,86% Pacific Biosciences of California Inc

Letzte Top-Ranking Nachrichten

04.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 40
04.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 40: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.10.26 KW 40: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
03.10.26 September 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

ATX & DAX mit Aufschlägen -- Grüne Vorzeichen an der Wall Street - NASDAQ auf Rekordjagd -- Asiens Börsen schließen fester
An den heimischen sowie den deutschen Börsen lässt sich ein stärkerer Handel beobachten. Die US-Börsen zeigen sich gut behauptet. An den Börsen in Asien ging es am Dienstag nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen