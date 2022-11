Pacific Biosciences of California: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Pacific Biosciences of California präsentierte am 08.11.2022 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel.

Pacific Biosciences of California hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,340 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,080 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 7,39 Prozent auf 32,3 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 34,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at