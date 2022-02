Pacific Biosciences of California öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Pacific Biosciences of California präsentierte am 16.02.2022 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2021 beendeten Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,310 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,370 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 32,72 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 27,1 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 36,0 Millionen USD ausgewiesen.

Pacific Biosciences of California vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 0,890 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,170 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 65,43 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 130,51 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren 78,89 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Geschäftsjahr hatten sich auf einen Verlust von 0,854 USD je Aktie sowie einen Umsatz von 130,49 Millionen USD belaufen.

Redaktion finanzen.at